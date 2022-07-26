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26 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

Uganda’ya eğitim kompleksi

26 Temmuz 2022, Salı
Sadakataşı Derneği, Uganda’nın Kawungera bölgesinde projelendirdiği Resul Bayram ve Sare Sultan Eğitim Kompleksinin açılışını gerçekleştirdi.

Projeden bölgede yaşayan 3 bin kişi istifade edecek. Uganda’da bulunan Sadakataşı ekibi cami, okul, imam evi ve şadırvandan oluşan Resul Bayram ve Sare Sultan Eğitim Kompleksinin açılışını bölge halkının katılımıyla gerçekleştirdi.  

400 kişilik cami 

Bölge halkının ibadethane ihtiyacının karşılanması için kompleks içerisinde 250 m² alan üzerine modern bir cami inşa edildi. 400 kişinin birlikte ibadet edebileceği camiden bölgede yaşayan yaklaşık 3 bin kişi istifade edecek. Camide görev alacak imamın ailesi ile birlikte yaşayacağı bir evde kompleks içerisinde inşa edildi.

Bölgenin en önemli sorunlarından olan içilebilir temiz su ihtiyacı için dernek tarafından derin su kuyusu açılışı gerçekleştirildi. Proje kapsamında 5 kişilik şadırvan ve lavabo inşa edildi.  

150 öğrenci eğitim görecek 

Eğitim kompleksinde yer alan okul 200 m² alan üzerine projelendirildi. 3 derslik ve öğretmenler odasının bulunduğu okulda öğrencilere ülke müfredatı ve dini eğitim verilecek. Okulda toplamda 150 öğrenci eğitim görecek. 

İstanbul - Seyhan Şentürk

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