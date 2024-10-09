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10 EKİM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Üniversitelerde bilim de yok, yayın da

09 Ekim 2024, Çarşamba 20:09
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversite ve izleme değerlendirme raporlarına göre, Türkiye’de üniversitelerdeki kitap ortalaması bu yıl da geriledi.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan yayın sayısı azalırken, vakıf üniversitelerinin bazıları bütçelerinin yüzde 1’ini bile araştırma geliştirme (Ar-Ge) projelerine ayırmadı.

BirGün’ün derlemesine göre rapordan öne çıkanlar şöyle: * Üniversite kütüphanelerinde bulunan öğrenci başına kitap sayısının genel ortalaması 2020’de 8,17’ydi. Rapora göre, o tarihten bu yana hem devlet üniversitelerinde hem de vakıf üniversitelerinde bu konuda düşüş yaşandı. Genel ortalama 1,3 puanlık düşüşle 6,87’ye geriledi. Bu tarihlerde devlet üniversitelerinde ortalama 7,39’dan 5,98’e gerilerken vakıf üniversitelerinde ise 9,61’den 8,42’ye düşüş yaşandı. Rapora göre ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 2022’de 0,48 iken 0,35’e geriledi. Devlet üniversitelerinde 0,57 olan oran 0,43’e, vakıf üniversitelerinde 0,32’den 0,23’e düştü.

Haber Merkezi

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