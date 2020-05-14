"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Uzaktan eğitim programları 500 bin öğretmenin başvurusuna açıldı

14 Mayıs 2020, Perşembe 10:00
Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki ve bireysel gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan ulusal ve uluslararası akredite sertifikalı uzaktan eğitim programları yaklaşık 500 bin öğretmenin başvurusuna açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), dijital girişimcilik, bilgi işlemsel düşünme becerileri, proje danışmanlığı, İngilizce öğretimi, müze ve afet eğitimleri ile yapay zekadan dijital güvenliğe bilişim alanında hazırlanan ulusal ve uluslararası akredite sertifikalı uzaktan eğitim programları, yaklaşık 500 bin öğretmenin başvurusuna açıldı.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, yaptığı açıklamada, eğitimde, çocuğun ve toplumun gelişimine katkı sunan en önemli aktörün öğretmenler olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerin desteklenmesi ve güçlenmesinin, kişisel ve mesleki ihtiyaçlarına yanıt veren sürdürülebilir bir öğrenme ağı ile mümkün olacağına işaret eden Boyacı, şu bilgileri verdi:

"Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin iş birliğinde hazırladığımız ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından akredite edilen eğitim programlarımızı online ortama taşıdık. 2023 Vizyon Belgesi'nde öğretmenlerimize mesleki gelişim programlarını online platforma taşıyacağımıza ve öğretmenlerimizin tamamının erişimine açacağımıza dair verdiğimiz sözü gerçekleştirdik. Pandemi süreci öncesinde alt yapısını kurduğumuz online eğitimleri hızlandırarak mesleki gelişim programlarını uzaktan eğitim sistemine uygun olarak yapılandırdık."

Boyacı, dijital girişimcilik, bilgi işlemsel düşünme becerileri, proje danışmanlığı, İngilizce öğretimi, müze ve afet eğitimleri ile yapay zekadan dijital güvenliğe bilişim alanında hazırlanan ulusal ve uluslararası akredite sertifikalı uzaktan eğitim programlarının öğretmenlerin başvurusuna açıldığını vurgulayarak, "18 Mayıs-1 Eylül tarihleri arasında 500 bin öğretmen ve okul yöneticimiz için Türk eğitim tarihinin en büyük uzaktan eğitim mesleki gelişim programını başlatıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yeni mesleki gelişim programlarında neler var?

Öğretmenlerin bilgi, beceri ve uzmanlıklarını geliştirmek üzere senkron ve asenkron olarak düzenlenecek eğitimler şöyle:

"Bilişim teknolojileri alanında;

Cisco iş birliğinde; bilgisayar ağlarına giriş (CCNA 1), Python, siber güvenlik, nesnelerin interneti (IoT)

Oracle iş birliğinde; veri tabanı (Temel Düzey), java (Temel Düzey)

Google iş birliğinde; dijital girişimciliğin temelleri, Flutter ile yazılım geliştirme, Kotlin ile yazılım geliştirme, bilgi işlemsel düşünme becerisinin disiplinler arası yaklaşım ile öğretimi

Autodesk iş birliğinde; Bilgisayar Destekli Tasarım"

Apple iş birliğinde; Herkes Kod Yazabilir

Hazırlanan bu eğitimler ile öğretmenlerin yapay zeka, gömülü sistemler, robotik, big data gibi birçok dalda uygulama geliştirme becerilerinin artırılması hedeflendi.

TÜBİTAK iş birliğinde hazırlanan Proje Danışmanlığı Semineri ile TÜBİTAK projelerine öğrenci hazırlayan ve proje danışmanlığını yürüten öğretmenlerin proje hazırlama konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi Bölümü ve Ana Bilim Dalı iş birliğinde hazırlanan Müze Eğitimi Sertifika Programı ile öğretmenlerin müzeleri okul dışı öğrenme ortamlarına dönüştürmelerine ve disiplinler arası ilişkilendirme yaparak kullanabilmelerine imkan tanınması planlandı. Eğitim programında öğretmenler sanal müzeleri gezebiliyor, uygulama yapabilecek.

AFAD-JICA iş birliğinde hazırlanan Okul Tabanlı Afet Eğitimi ile öğretmenlerin doğal afetler konusundaki farkındalıklarının, bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor. bu platformdaki zenginleştirilmiş öğretim içeriği ile yüz yüze eğitimlerin tamamlayıcısı olarak tasarlandı.

AA

Okunma Sayısı: 104
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa İlaç Ajansı'ndan 'aşı' açıklaması

    Prof. Dr. Ateşal'dan 'obezite' uyarısı!

    Beşiktaş'ta 8 kişinin daha testi pozitif çıktı

    Bayburt'ta keşfedildi

    Tanzanya karıştı

    Rusya'daki vaka sayısı 252 bini aştı

    Kovid-19'un küresel ekonomiye maliyeti açıklandı

    Brezilya, salgını hafife almanın bedelini ağır ödüyor!

    Dünyada vaka sayısı 4,5 milyona dayandı

    Hafter milisleri sivilleri hedef almaya devam ediyor

    70 yıl sonra demokrasi özlemi

    Çiftçi kazanırsa ülke kazanır

    Havaların ısınması salgını durdurmayacak

    İsrail’den gasp ve tahrike devam

    Oruç yenilenmektir

    Salgın ciddiyetini devam ettiriyor

    Borçlanma tam gaz

    KHK’lıya gönderilen parayı banka vermedi

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 400 bini aştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tuhaf gelişmeler
    Genel

    KHK’lıya gönderilen parayı banka vermedi
    Mikail YAPRAK

    Dön gel artık ya Ömer!
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennemden azat günleri
    Cevher İLHAN

    Ekonomik çöküşe siyasî hamaset
    Ahmet BATTAL

    Darbe karşıtlığı ve delili-3
    Faruk ÇAKIR

    Salgına farklı yorum
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin ÇETİNSOY

    İftar sofrasında bir miktar tuz almanın hikmeti nedir?
    Genel

    70 yıl sonra demokrasi özlemi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.