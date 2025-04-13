Uzmanlardan YKS’ye girecek öğrencilere tavsiyeler

Uzmanlar, YKS’ye hazırlanan gençlerin sağlıklı bir beden ve zihinle sınava girebilmeleri için dikkat etmeleri gereken beslenme alışkanlıklarını anlattı.

Uzmanlar, vitamin eksikliğinden, stresle başa çıkmaya, sağlıklı bir zihin için neleri yemek gerektiğinden su tüketimine kadar birçok konuda önemli uyarılarda bulundu. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, sınav sürecindeki stresin gençlerin sindirim sistemini doğrudan etkilediğini ifade etti. Prof. Dr. Bilgiç, “Sindirim sistemi, ruh hâlinden çok kolay etkilenir; stres düzeyi arttığında mide asidi artar, bağırsak hareketleri bozulur. Bu yüzden stres yönetimi sadece ruh sağlığı için değil, beden sağlığı için de hayati bir rol oynar” dedi. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir ise öğrencilerin başarılarını olumsuz etkileyebilecek gizli tehlikelerden biri olan vitamin ve mineral eksikliklerine dikkat çekti. Haber Merkezi

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