AKP milletvekilerinin imzası bulunan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifle, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi, kurumlar vergisinden muaf tutulacak. Bu muafiyet, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamayacak.

İstanbul’da, İstanbul Galata Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak. Bu üniversite, diş hekimliği fakültesi, sanat ve sosyal bilimler fakültesi, spor bilimleri fakültesi, meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim enstitüsünden oluşacak. Teklifle, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’na yeni maddeler ekleniyor. Buna göre, Anayasa’da yer alan emredici normların gereğinin yerine getirilmesini ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda kamu yayıncılık hizmetinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla kurumda görev yapan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personele verilecek disiplin cezaları, disiplin işlemlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar, görevden uzaklaştırma, cezaları verecek disiplin amirleri ile ilgili konular yeniden düzenleniyor. Bu kapsamda, kurumda, Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulması öngörülüyor.