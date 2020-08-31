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31 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Yeni eğitim-öğretim sezonu farklı başladı

31 Ağustos 2020, Pazartesi 10:54
Yeni eğitim öğretim dönemi TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan uzaktan eğitim, 18 Eylül Cuma gününe kadar sürecek, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime "aşamalı ve seyreltilmiş" şekilde geçilmesi planlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde ders başı, sabah 09.00'da okullarda İstiklal Marşı okunması ve ders zilinin çalınmasıyla yapıldı.

Uzaktan eğitim, 2019-2020 eğitim öğretim yılında, yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunma düzeylerini etkileyebilecek anahtar becerilerin güçlendirilmesine öncelik veren bir programla yürütülecek.

Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları, TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak. Bu dersler, yeni öğretim yılına başlarken öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini güçlendirmek, eksiklerini gidermeye yardımcı olmayı amaçlıyor.

Canlı dersler için etkinlik örnekleri hazırlandı

EBA üzerinden sunulacak altyapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek. EBA canlı ders uygulaması aracılığıyla öğretmenler öğrencilerle her gün canlı ders yapabilecek.

Bu uygulamanın dışında öğretmenler, tercih ettikleri çevrim içi uygulamalarla canlı ders çalışmaları gerçekleştirecek.

Öğrenciler, bu dönemde okuma, anlama ve matematik becerilerini geliştirmek için hazırlanan uygulamaları telefonlarına indirerek akademik ve sosyal becerilerini geliştirebilecek.

EBA Destek Noktaları oluşturuldu

Eğitimin uzaktan yapıldığı Kovid-19 salgını süresince evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için okul ve kurumlarda EBA Destek Noktası alanları oluşturuldu.

Öğretmenlerin, 31 Ağustos-21 Eylül tarihlerinde hazırlık eğitimleri döneminde dijital becerilerini geliştirmelerine dönük eğitimler planlandı.

Öğretmenlerin 21 Eylül'de okulların açılma döneminde hazırlıklı olmaları için hem hijyen kuralları konusunda bilgilendirilmeleri hem de öğrencilere psikososyal rehberlik yapabilmeleri amacıyla uyum eğitimleri verilecek.

Uzaktan eğitimde veli rehberliği

Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin çocuklarının uzaktan eğitim sürecini daha iyi izleyebilmesi ve çocuklarına daha iyi yönlendirme yapabilmesi için veli rehberlik eğitimleri düzenleyecek, video, kılavuz ve broşürlerle de rehberlik süreci desteklenecek.

TRT EBA kanallarında yer alan "Bizden" veli kuşağı ve MEB'in destek hatları ile bu süreçte velilere ve öğrencilere psikososyal destek sunulmaya devam edilecek.

Bakanlığın uzaktan eğitim çalışmalarına ilişkin bilgilere "www.uzaktanegitim.meb.gov.tr" ve "www.eba.gov.tr" internet adresinden erişim sağlanabilecek.

Öğrencilere, eksik konu ve kazanımlarının giderilmesi için EBA, EBA TV ile destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu destek verilmeye devam edilecek.

Yüz yüze eğitimin, 21 Eylül'de "aşamalı ve seyreltilmiş uygulamalar" la başlatılması planlanıyor. 

AA

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