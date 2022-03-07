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7 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

YKS başvuruları bugün sona eriyor

07 Mart 2022, Pazartesi 10:31
Milyonlarca üniversite adayı için 2022-YKS başvuruları bugün sona eriyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının bugün sona ereceğini hatırlattı. "Başvurunuzu son ana bırakmayın" uyarısında bulundu.

Adaylar başvurularını, bugün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin mobil uygulamasından veya internet sitesinden yapılabilecek.

SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yayınlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi.

2021-TYT Puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden , 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya

Özel Yetenek Sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar için 2022-YKS başvuru ücreti 30 lira olacak.

SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

NTV

Etiketler: YKS, başvuru
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