Şahs-ı menevinin gücü meşveret ve dayanışmada

Trabzon Yeni Asya ve Risale-i Nur Enstitüsü Temsilciliğinde düzenlenen seminerlerde, şahs-ı manevînin gücü ve modül çalışmalarının önemi ele alınarak ihlâs, uhuvvet ve meşveretin ortak hizmetteki yeri vurgulandı.

TRABZON - YENİ ASYA

Trabzon Yeni Asya ve Risale-i Nur Enstitüsü Temsilciliğinde, Prof. Dr. Ömer Önbaş tarafından “Şahs-ı Manevînin Gücü”, Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç tarafından ise “Müfredat/Modül Çalışması ve Önemi” konularında seminer verildi. Risale-i Nur ekseninde yapılan sunumlarda, fertlerin kabiliyetlerini ortak bir maksat etrafında değerlendirmesinin ve eğitim çalışmalarını katılımcı bir anlayışla yürütmesinin önemi üzerinde duruldu.

İhlâs ve uhuvvet hizmeti güçlendirir

Prof. Dr. Ömer Önbaş, sunumunda şahs-ı manevînin gücünü ihlâs, uhuvvet ve tesanüd esasları çerçevesinde ele aldı. Bediüzzaman Said Nursî’nin “Zaman, cemaat zamanıdır; cemaatten çıkan bir şahs-ı manevî hükmeder ve dayanabilir” ifadesine yer veren Önbaş, ortak maksat etrafında birleşen fertlerin birbirini tamamlayan çalışmalarının önemini anlattı.

İnsan vücudundaki organlar ve bir fabrikanın çarkları örnekleri üzerinden, farklı vazifelerin uyum içinde yürütülmesinin hizmetin bütününe katkısını açıklayan Önbaş, herkesin kendi imkânı ve kabiliyetiyle sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı. İş birliği ve iş bölümünün, hem emeğin verimli kullanılmasına hem de kişilerin üstlendikleri vazifelerde gelişmesine imkân sağladığını belirtti.

Sunumda, enaniyet, şöhret arzusu ve kardeşler arasındaki rekabetin ihlâsı zedeleyen yönlerine de dikkat çekildi. Risale-i Nur’daki ilgili bahisler çerçevesinde, hizmette tevazu ve samimiyetin korunması, kardeşlerin meziyetlerinin takdir edilmesi ve ortak başarının şahs-ı manevîye ait olduğunun hatırda tutulması üzerinde duruldu.

Meşverette katılım, şûrâda temsil

Önbaş’ın sunumunda öne çıkan başlıklardan biri de meşveret ve şûrânın hizmet yapılanmasındaki yeri oldu. “1111” ve “4444” temsilleriyle açıkladığı modelde Önbaş, meşvereti fertlerin görüşlerini ortaya koyduğu ve birlikte çalıştığı zemin, şûrâyı ise heyetlerin ortak kararlarının temsilciler aracılığıyla taşındığı yapı olarak ele aldı. Bu çerçevede, meşverete katılan her ferdin fikri ve emeğiyle katkı sunması, şûrâda görev alan temsilcilerin de temsil ettikleri heyetin ortak iradesini aktarması gerektiği ifade edildi. Eğitim, neşriyat ve sosyal faaliyetler gibi alanlarda çalışan ekiplerin kendi içlerinde istişare ederek kararlarını ilgili kurullara taşımalarının önemi anlatıldı.

Önbaş, görevlerin belirlenmesi ve çalışmaların düzenlenmesiyle hiçbir ferdin atıl kalmadığı bir hizmet anlayışına dikkat çekti. Karar ve uygulama süreçlerinde denge ve denetimin gözetilmesinin, şahs-ı manevîye dayalı çalışma düzeninin devamlılığı açısından taşıdığı önemi de değerlendirdi.

Eğitimde ferdin kabiliyetleri esas alınmalı

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç ise “Müfredat/Modül Çalışması ve Önemi” başlıklı sunumunda, eğitim faaliyetleri ile şahs-ı manevî anlayışı arasındaki ilişkiyi açıkladı. Her ferdin meşverette söz sahibi olmasının, kendisini tanımasına ve kabiliyetlerini geliştirmesine katkı sağlayacağını belirten Kılıç, kişinin kendine has özelliklerini koruyarak ortak çalışmaya katılmasının önemini vurguladı.

Öğrenen merkezli eğitim anlayışında öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak katıldığını, yeni bilgileri önceki bilgileriyle ilişkilendirdiğini anlatan Kılıç, öğretmenin de kaynaklara ulaşma ve öğrenmeyi öğrenme konusunda rehberlik ettiğini ifade etti.

Eğitim çalışmalarında akıl yürütme, problem çözme, eleştirel düşünme, ilişkilendirme, iletişim ve iş birliği becerilerinin geliştirilmesine dikkat çekti. Bediüzzaman’ın “Ben sizlerin ders arkadaşınızım” ifadesine de yer verilen sunumda, birlikte öğrenme ve ders arkadaşlığı anlayışının Risale-i Nur hizmetindeki yeri ele alındı. Hürriyet zemininde yürütülen meşveretin, ferdî katkıyı ve dayanışmayı güçlendirdiği üzerinde duruldu.

Modül çalışmaları öğrenmeyi destekliyor

Kılıç, müfredat ve modül çalışmalarını somut örneklerle de açıkladı. Sunumda, modüllerin ortak bir genel amaç etrafında düzenlenmesi ve öğrenme seviyelerine uygun olarak hazırlanması ele alındı. Bir modülde öğrenme alanının, alt konunun, amaçların, sürenin, kullanılacak yöntemlerin ve etkinliklerin belirlenmesi; öğrenme sürecinin ölçme ve değerlendirmeyle tamamlanması örneklendirildi.

Risale-i Nur Eğitim Merkezine ait öğretim programları ve modül örneklerine de yer verildi. “Hayat Mertebeleri” başlıklı örnek modülde, grup çalışmaları, benzerlik ve farklılıkları belirleme, hazırlanan çalışmaların paylaşılması ve değerlendirilmesi gibi uygulamalar gösterildi. Böylece öğrencilerin konuyu birlikte araştırmalarına, düşüncelerini ifade etmelerine ve birbirlerinin çalışmalarından faydalanmalarına dayanan öğrenme yaklaşımı ortaya konuldu.

Birlikte öğrenmek şahs-ı manevîye hizmet eder

Kılıç, şahs-ı manevî anlayışının eğitim ortamında doğrudan yaşanmasının önemini vurguladı. Öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirebildiği, sorumluluk aldığı ve birlikte çalıştığı ortamların bu anlayışa hizmet edeceğini belirtti. Ferdî katkıyı esas alan meşveretin ve çalışma heyetleri arasındaki yardımlaşmanın, eğitim gruplarının faaliyetlerinde de gözetilmesi gerektiğine dikkat çekti.