Bakteriler bile birlik oluyor

Dersimiz Fen

Merhaba çocuklar. Bu hafta bana çok hayret veren bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Bazıları faydalı olan bazılarının ise hastalık yaptığı bakterileri biliyorsunuzdur. Zararlı bakteriler bizi hasta ettiğinde antibiyotik içerek onları yavaş yavaş yok eder ve iyileşiriz. İşte hastalık yapan bakterilerin bir kısmı “biyofilm” adı verilen yapışkan bir madde salgılayarak kendi aralarında bir koruma kalkanı oluşturuyormuş. Ve ortama antibiyotik girdiğinde bu biyofilm sayesinde bakterileri göremiyormuş. Sanki toplu olarak görünmez oluyorlar.

Çok ilginç değil mi? Demek ki birbirine sıkı sıkı tutunan bir topluluğu kimse yıkamaz hatta antibiyotikler bile! Aklıma şu da geldi. Mesela tek bir ipi elimizle kopartabiliriz. Ama bir sürü ipi birleştirip kalın bir halat yaparsak işte onu koparmaya gücümüz yetmez. Bu durumun insanlarda da olduğu bir kelime var. “Uhuvvet” yani insanların Allah rızası için ve kötülüklerden de korunmak için birbirine sıkı sıkı tutunması. O halde safları sıkılaştıralım:)