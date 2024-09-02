Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. 570 lira olan yurt tipinin ücreti 855 lira oldu. 15 Eylül’e kadar depozitoyu ödemeyen öğrencilerin ise kaydının silineceği bildirildi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ücretlerine yüzde 50 zam geldi. Bununla birlikte en düşük KYK ücreti 345 liradan 517 TL’ye, en yükseği ise 570 liradan 855 TL’ye çıktı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının sona ermesiyle birlikte KYK yurt ücretlerinde artışa gidildi. 15 Eylül’e kadar depozitoyu ödemeyen öğrencilerin kaydı silinecek.

Okunma Sayısı: 79

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.