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22 OCAK 2021 CUMA - YIL: 51

Yüz yüze eğitime geçilmeli

22 Ocak 2021, Cuma 18:47
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Öğrencilerimizin en büyük beklentisi ikinci yarı yılda eğitimin uzaktan değil, yüz yüze yapılmasıdır” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ın, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılının ilk yarıyılının sona ermesi dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Hem de öğrencilerimizin en büyük beklentisi ikinci yarı yılda eğitimin uzaktan değil, yüz yüze yapılmasıdır. Bu eğitimin geleceği açısından çok önemlidir. Aksi takdirde eşitsizliklerin derinleşmesi, yüz yüze eğitimin getirdiği dokunuşların olmaması, çocukların arkadaşları ile bir arada sosyalleşerek eğitim alamaması çok ciddi pedagojik sonuçlara neden olacaktır” dedi. 

Öğretmenlerimizin salgın sebebiyle okulların kapandığı 16 Mart tarihinden beri uzaktan eğitim verdiğini hatırlatan Geylan, “Elbette öğretmenler uzaktan eğitim vermeyi kendileri tercih etmedi. Hatta uzaktan eğitim yüz yüze eğitimden çok daha meşakkatli, sıkıntılı bir yöntemdir. Üstelik öğretmenlerimiz eğitim fakültelerinde ne bunun eğitimini almıştır ne de bugüne kadar uzaktan eğitim tecrübeleri olmuştur. Buna rağmen öğretmenlerimiz tamamen kendi kişisel imkân ve gayretleriyle çocuklarımızın öğrenme kayıplarını en az düzeye indirmek için büyük bir özveriyle görevlerini sürdürmüşlerdir” dedi.

Öğretmenlerin tamamı yarıyıl tatilinde aşılanmalı

Eğitim çalışanlarının aşılamada öncelikli meslek grupları arasına alınmasını talep ettiklerini, bu çağrıları üzerine Sağlık Bakanlığı öğretmenlerin aşılamada 2. aşamada 7. sırada öncelikli meslek mensupları arasında yer alınacağını bildirdiğini söyleyen Geylan, “Ancak zaman hem eğitimcilerimizin hem de öğrencilerin aleyhine işlemektedir. Türk Eğitim-Sen olarak talebimiz; eğer 15 Şubat sonrasında yüz yüze eğitime başlayabileceksek yarıyıl tatilinin iyi değerlendirilerek, mutlaka bu süreçte eğitim çalışanlarımızın tamamının aşılanmasıdır. Hükümetimiz aşı temini noktasında her türlü tedbiri almalıdır.  Okullarımızın açılması durumunda da hijyen, maske, mesafe kurallarına sıkı sıkıya riayet etme konusunda MEB’in titiz davranması, okulların eksikliklerini tamamlaması hayati öneme sahiptir” dedi. 

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