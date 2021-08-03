1.5 milyon kredi kartı borcu banka takibinde

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2020 yılında 1 milyon 552 bin 122 bireysel kredi müşterisinin bankaların takibinde olduğunu açıkladı.

Gürer, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından cevaplanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, “2020 yılında ülkemizde bankalar tarafından borçlarını ödeyemediği için kara listeye alman kişi sayısı kaçtır? Bu sayının mesleklere göre dağılımı nedir?” şeklindeki sorularının cevaplanmasını istemişti. Gürer’in önergesine cevap veren Bakan Lütfi Elvan, “Kredi Kayıt Bürosundan temin edilen ve-rilere göre 2019 Aralık dönemi itibarıyla takipteki bireysel kredi müşteri sayısı 1.684.586 iken, 2020 Aralık dönemi itibarıyla 1.552.122’dir. 2020 yılında takipteki bireysel kredi müşteri sayısı 132.464 kişi azalmıştır” açıklamasında bulundu. Gürer, ayrıca “Vatandaşların, bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan (tahsili gecikmiş borçlar da dahil) toplam borcu 967,6 milyar lirayı buluyor” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 187

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.