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14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

1 milyon çalışan topun ağzında

13 Temmuz 2021, Salı 23:47
Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, hükümetin Kısa Çalışma Ödeneğini kaldırmakta çok acele ettiğine dikkat çekerek, 1 milyon çalışanın topun ağzında olduğunu söyledi.

Türkiye, sonbaharda yeni bir işsizlik dalgasına doğru ilerliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre, yarısı “tam kapanma” ile geçen Mayıs ayında işsizlik oranında düşüş yaşandı. Ancak 30 Haziran’da yaklaşık 4 milyon çalışanın faydalandığı kısa çalışma ödeneği, nakdi destek ve işten çıkarma yasağının sona ermesi ile, yılsonuna kadar 1 milyona yakın kişinin daha işsizler ordusuna katılma tehlikesi var. Sokağa çıkma yasaklarının yürürlükte olduğu bu dönemde, işsizlik verilerindeki düşüş ekonomistleri şaşırttı. 

İşsizlik verilerini DW Türkçe’ye değerlendiren Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel’e göre, TÜİK’in işsizlik verilerine aydan aya yayınlamaya başlaması işsizlik oranlarındaki oynaklığı artırdı.

Yeni bir işsizlik dalgası gelecek

Ekonomistler, 30 Haziran’da sona eren ve yaklaşık 4 milyon çalışanı ilgilendiren kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinin sonbahardan itibaren işsizlikte yeni bir dalgaya neden olacağı görüşünde. Pandeminin gidişatının da işsizlik üzerinde belirleyici olacağına vurgu yapan Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Erhan Aslanoğlu, şunları söylüyor: “Yaz aylarında mevsimsel etkilerle turizm ve tarım istihdamı bir miktar olumlu etkilerken, işten çıkarmaları bastırabilir. Ama yavaş yavaş işsizlikte artışı göreceğiz. Yılın son çeyreği, eylül sonrası biraz daha işgücü piyasasında maalesef işsizlikle ilgili artışı görme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum.”

Bu kadar da mı kaynak kalmadı?

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, hükümetin özellikle nakdî ücret desteğini kaldırmakta çok acele ettiğine vurgu yapıyor. Yılın geri kalanında işsizliği etkileyecek en önemli konunun nakdî ücret desteğinin kaldırılması, bir başka deyişle işten çıkarma yasağının son bulması olduğuna dikkat çeken Prof. Gürsel, şunları dile getiriyor: “Çok erken bir karar oldu. Çünkü bir tarafta eğer 1 milyon insan ücretsiz izne çıkartılmışsa topun ağzında demektir. Bunlara da Allah aşkına yani ayda ne veriliyordu ki? Aylık 1500 TL civarı bir destek veriliyordu. E yani çarpın, bu kadar da mı kaynak kalmadı?”

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