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2 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

1 ton patates 1 çeyrek altın etmiyor

01 Ağustos 2020, Cumartesi 14:43
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazlık patates hasadının, talep darlığı nedeniyle tüccar alım yapmayınca maliyetine de satılamadığını söyledi. Maliyeti 90 kuruş olan yazlık patatesin, tarlada 50 kuruş ettiğini belirten Gürer, “Bugün çeyrek altının fiyatı 700 liraya dayandı. Üretici 1 ton patatese karşılık 1 çeyrek altın bile alamıyor” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA 

Pandemi sürecinden turizmin  yediği darbenin üreticiyi de olumsuz etkilendiğini, boş kalan oteller ve lokantalarda kızartmalık ve yemeklik patates tüketiminin düştüğünü ifade eden Ömer Fethi  Gürer, “Korona virüs turizmi vurdu, patates üreticisi yandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘ekin’ dediği için üretim yapan çiftçinin ürünü elinde kaldı. İktidar ise bu olumsuz tabloyu seyretmekle yetiniyor” diye konuştu.  

ÜRETİCİ 1 TON PATATESE KARŞILIK 1 ÇEYREK ALTIN BİLE ALAMIYOR 

Gürer, yazlık patateste dekar başına 4 ton hasat yapılabildiğine işaret ederek, “Bugün çeyrek altının fiyatı 700 liraya dayandı. 1 ton patates ise 500 liraya zor satılıyor. Patates üreticisi onca emek ve maliyetle elde ettiği 1 ton patatesine karşılık 1 çeyrek altın bile alamıyor.  Girdi fiyatları artıyor. Gelir düşüyor. Üretimde 2002 yılında 6,5 milyon ton yazlık ve kışlık patates hasat edilirken son yıllarda rekolte 5 milyona kadar düştü. Bu olumsuz tablo, üreticinin ülkemizdeki  durumun ortaya konması bakımından önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.  

MALİYET 90 KURUŞ, SATIŞ 50 KURUŞ 

Adana ve Ödemiş’te yazlık patates hasadının tamamlandığını, Niğde, Kayseri, Tokat ve Afyon’da ise hasadın devam ettiğini ifade eden Gürer, “Patates üretiminin maliyeti 90 kuruşu geçiyor. Hasadın ilk günlerinde 90 kuruş ila 1 lira arasında satılabilen yazlık patates, bugün 50 kuruşa kadar düştü. İhracatta ön izin şartı kaldırılmasına rağmen talep darlığı nedeniyle tüccar patatese 50 kuruştan fazla para vermiyor. Geçen yıl  1 lira 20 kuruştan satılan yazlık patates, maliyetlerin artmasına rağmen bu yıl 50 kuruşa kadar düştü” dedi.  

PANDEMİ ÇİFTÇİYİ BÜYÜK SIKINTIYA SOKTU 

Patates para etmemesinin önemli nedeninin turizmde pandemi kısıtlaması olduğuna işaret Gürer, “Dünyayı etkisi altına alan korona virüs, ülkemizin turizm sektörünü de önemli ölçüde olumsuz yönde etkiledi. Geçen yılın bu dönemine göre yabancı turist sayısında çok önemli azalma görülüyor. Hal böyle olunca, sahil bölgelerinde bulunan otel ve lokantaların, kızartmalık ile yemeklik patates talebinde  önemli daralma oldu. Pandeminin turizme olumsuz etkisi, patates üreticisini de ciddi sıkıntıya soktu. Talep daralması nedeniyle, yazlık patates fiyatları geçen yılın da altında kaldı” diye konuştu.  

ÜRETİCİ CUMHURBAŞKANINI DİNLEDİ, PERİŞAN OLDU! 

Gürer, pandemi sürecine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çiftçilere çağrıda bulunarak ‘üretin’ ve ‘ekin’ dediğini de anımsatan Gürer, “Çiftçi, cumhurbaşkanının çağrısına uyarak ekti ve üretti. Ancak pandemi süreci üreticinin belini büktü. Korana virüs turizmi vurdu, üretici ise adeta yandı. Hal böyleyken, iktidarın olanı bitene sadece seyretmesi, çözüm üretmemesi üreticiyi kara kara düşündürüyor ve gelecek günler için endişelendiriyor” dedi.  

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