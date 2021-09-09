13 lira alım fiyatına tepki: Üzüm fiyatı revize edilsin

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, kuru üzüm alım fiyatını 13 lira olarak açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) tepki gösterdi.

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinatörü ve Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, “13 lira fiyat nedeniyle çiftçilerimizle alay edilmiştir. Bu fiyatların yeniden revize edilmesini istiyoruz” dedi. Manisa Ziraat Odaları İl Koordinatörü Abdullah Şenol, açıklanan fiyatlardan sonra üreticilerden tepki aldıklarını belirterek, “Açıklanan fiyatlar herkesi üzdü. 13 lira olarak belirlenen üzüm fiyatlarından dolayı şaşkına döndük. 13 lira fiyat nedeniyle çiftçilerimizle alay edilmiştir. Bu fiyatların yeniden revize edilmesini istiyoruz. Biz üreticisiyiz. İhracatçılar olmazsa ihraç edemeyiz. İşletmeler olmazsa biz üzümü satamayız. Bizler olmasak onlar da mal bulamaz. Aynı geminin içindeyiz. Kimseyi kırmadan, üreticiyi mağdur etmeden üzümleri almalarını bekliyoruz. Biz üzümün yüzde 85’ini yurt dışına ihraç ediyoruz.” dedi. Manisa - anka

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