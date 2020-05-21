2 ayda 16 bin işyeri kapandı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine cevap veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 1 Mart- 30 Nisan 2020 tarihleri arasındaki 2 ay içinde 15 bin 948 işyerinin kapandığını açıkladı.

Kapanan işyerlerinin sayısının devam salgın sürecinde katlanarak artacağını ve zaten var olan işsizlik sorununun önü alınamaz boyutlara ulaşacağını ifade eden Gürer, iktidarın yapay gündemlerle günü geçiştirmek yerine, artan işsizlik ve kapanan işyerleriyle ilgili soruna eğilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Ruhsar Pekcan, Gürer’in, “Bu süreçte (koronavirüs) işini kaybeden kişi ve işsizlik fonundan yararlanan kişi sayısı ayrı ayrı ne kadardır?” şeklindeki sorusuna dair, işini kaybedenler ile İşsizlik Fonu’ndan yararlanan kişilerin sayısına ilişkin verileri paylaşmadı. Hükümetin şapkasını önüne koyarak, çığ gibi çoğalan kapanan işyerleri ve işsizlik sorununa çare üretmesi gerektiğini belirten Gürer, “Yetkililerin yapay gündemlerde sorunu geçiştirmeye çalışmak yerine, önümüzdeki aylarda daha artacak olan ekonomik kriz ve işsizlik sorununun çözümüne yönelik kafa yorması gerekir” dedi. Ankara - Recep Gören

Okunma Sayısı: 132

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.