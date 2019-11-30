2 milyon esnaf rahatlar

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Ahilik Fonunun ertelenmesine ilişkin yeni bir ekonomik paket üzerinde çalışma yapıldığına ilişkin haberleri değerlendirdi.

Palandöken haberlerin yerinde ve sevindirici olduğunu dile getirerek, “1 Ocak 2020 tarihinde başlayacak olan esnaf ve sanatkârların Ahilik Fonu kesintisinin ertelenmesine ilişkin düzenleme yapılması, 2 milyona yakın esnaf ve sanatkârımız adına olumlu bir karar. Yeni ekonomi paket içinde yer alacağı belirtilen Ahilik Fonu’nun ertelenmesine yönelik yapılacak düzenlemeleri destekliyoruz. Mevcut ekonomik koşullarda esnaf ve sanatkârımız Bağ-Kur primlerini ve çalıştırdıkları işçinin sigorta primlerini bile ödemekte zaman zaman zorlanırken Ahilik Fonu’nun ertelenmesine ilişkin alınacak kararı sonuna kadar destekliyoruz” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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