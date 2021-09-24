200 milyar dolara mı çıkacak?

Eski Merkez Bankası başkanlarından Durmuş Yılmaz, faiz indirimi kararını eleştirdi.

Yılmaz, “Soframızdaki 5 zeytinden iki tanesi daha çalındı. Her zaman olduğu gibi yine başa döndük. Daha yüksek faize ve yüksek bedel ödemeye hazırlıklı olalım” dedi. Türkiye’yi yakından takip eden İngiliz ekonomist Timothy Ash ise, Merkez Bankası’nın kararını ‘delilik’ olarak nitelendirerek, “Şimdi 128 milyar dolarlık skandalın 200 milyara çıkıp çıkmayacağını merak ediyorum.” Ekonomist Mustafa Sönmez de “Sırf, tek adamın dediği boş çıkmasın diye faiz indirdiler. Kredi faizlerine bir etkisi olmaz, dolar fırladı. Bununla uğraşsınlar bakalım” şeklinde yazdı.

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