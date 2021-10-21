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21 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

2022 bütçesi çiftçiye ‘üretme’ diyor

21 Ekim 2021, Perşembe 20:32
Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 2022 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, “İktidar çiftçiyi gözden çıkarmış, ‘üretme’ demektedir. Bu bütçe çiftçiyi değilithalat lobilerini destekleyen bir bütçedir” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde tarıma ayrılan desteklerin yetersiz olduğunu belirterek “İktidar çiftçiyi gözden çıkarmış, ‘üretme’ demektedir. Bu bütçe çiftçiyi değil ithalat lobilerini destekleyen bir bütçedir. Bütçe çiftçi için yoksulluk bütçesidir” dedi. Sarıbal, 2022 yılı bütçesi 2021 yılı bütçesine göre % 30 arttırılırken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçesinin % 26 oranında arttırıldığını belirtti.  Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri içerisinde tarımsal desteklerin payının 2022 yılında % 1,5 ile 2002 yılındaki % 1,6 oranındaki desteğin altına düştüğünü kaydeden Sarıbal, “Merkezi Yönetim Bütçe Büyüklüğünün Gayrisafi Yurt İçindeki (GSYH) payı 2002 yılında binde 5 iken, 2021 yılında binde 4, ancak 2021 yılı gerçekleşme tahmini olarak binde 3 olarak gözükmektedir. 2006 yılında çıkarılan Tarım Kanunun 21. Maddesine göre tarıma ayrılan desteklerin GSYH içindeki payı en az % 1 olması gerekirken binde 3 veriliyor. Sapma oranı % 70’dir. 2022 yılında tarıma verilecek destek miktarı 25 milyar 834 milyon lira oldu. Yaklaşık 3 milyar liralık bir artış var. Oysa mazotun litre fiyatı bir yılda 2 lira arttı. Çiftçinin mazot gideri bir yılda 6 milyar arttı” dedi.

ÇİFTÇİYE “ÜRETME VE GÖÇ” DENİLİYOR 

Hazırlanan bütçenin vatandaşın ucuz ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamaktan uzak olduğunu diyen Sarıbal, şunları söyledi: “İktidar şunu söylüyor; ‘ben üretmeyeceğim ithal edeceğim. Ben çiftçiden umudumu kestim. Onun üretmesine gerek yok. Tarlasını, hayvanını satsın, kente gelsin. Ben onu yine sadâka ve nafaka kültürüyle idare ederim. Ben insanımın gıda güvenliğini ve gıda egemenliğini yabancı şirketlere ve yabancı tekellere teslim ettim. Benim artık Türkiye vatandaşlarıyla ilgili bir gıda egemenliği, bir gıda güvenliği kontrol edebilme imkânım söz konusu değildir’ diyor. Bu bütçe, çiftçi için üretmeyip yerini yurdunu terk eden yeni bir göç bütçesidir.”

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