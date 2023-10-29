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29 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

2024 bütçesinde de halka ağır vergi yükü

29 Ekim 2023, Pazar 19:42
İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Haftalık Değerlendirme Raporu’nu yayınladı. Toprak’ın raporunda yer verdiği değerlendirmeler şöyle:

“Deprem gerekçesiyle ek vergi getiren, 1,1 trilyon TL ek bütçe çıkartan iktidar, 2024 bütçesinde halkın sırtına ağır vergiler yüklüyor. Diğer yandan küçük bir gruba sağlanan istisna ve muafiyetlerle, 2 trilyon 210 milyar TL vergiden vazgeçiyor. Depreme ayrılan paranın üç katını aşan vergiden vazgeçilmesi adaletsiz bir ayrıcalıktır. İktidarın kolladığı bir kesime 2,2 trilyon TL vergisiz kazanç imtiyazı; memur, işçi, asgari ücretli, emekli, çiftçi, esnaf, vergisini ödeyen dürüst iş insanları, mükelleflerin ve hepimizin cebinden çıkıyor. Kendi çıkarttığı Tarım Yasası’nı 17 yıldır çiğneyen iktidar, 2024’te çiftçinin 319 milyar lirasına el koydu. Üreticiye verilen destek, faize ayrılan 1,2 trilyon TL’nin onda birinden az. Fındık üreticisine destek artışı ise sıfır. Milyonlarca üretici ve besicinin mağduriyeti devam ediyor” dedi.

Ankara - Anka

 

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