DİSK-AR; Covid-19 salgınının başlangıcından, salgın kısıtlamalarının azaldığı ve ekonominin açıldığı dönem olan Haziran 2021 arasındaki 1,5 yıllık dönemde Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) eş değer tam zamanlı istihdam kaybı metodolojisini kullanarak Covid-19’un neden olduğu istihdam kaybını hesapladı.

Rapora göre; Covid-19 salgınının Türkiye’de görüldüğü 2020 Mart ayından, 2021 Haziran ayı sonuna kadar 3 milyon 613 bin kişi işini kaybetti. Covid-19’un görülmeye başlamasından önceki çeyrek olan 2019’un dördüncü çeyreği baz alınarak yapılan ve mevsim etkisinden arındırılmış verilere dayalı hesaplamaya göre, tam zamanlı istihdam kaybı sayısı 2020 birinci çeyrekte 2 milyon 117 bin (yüzde 7,8), 2020 ikinci çeyrekte 8 milyon 942 bin (yüzde 32,8), 2020 üçüncü çeyrekte 3 milyon 307 bin (yüzde 12,1) ve 2020 dördüncü çeyrekte 2 milyon 862 bin (yüzde 10,5) olarak gerçekleşti. Ankara - Anka

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