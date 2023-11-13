4 milyon kişi borç batağında

Bireysel kredisini ödeyemeyenlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 20.8 artışla 118 bin 857’ye ulaştı.

Bankaların kârı, halkın borcu arttı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın haftalık ekonomi raporuna göre, Eylül 2023’te bireysel kredisini ödeyemeyenlerin sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.8 artışla 118 bin 857’ye ulaştı. Bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı yüzde 15.5 düşüşle 90 bin 13’e geriledi. İlk 9 ayda bireysel kredisini ödeyemeyenlerin sayısı yüzde 22.4 düşüşle 635 bin 837’ye, kredi kartını ödeyemeyenlerin sayısı ise yüzde 22.4 düşüşle 635 bin 837’ye, kredi kartını ödeyemeyenlerin sayısı ise yüzde 12.7 düşüşle 616 bin 908’e geriledi. Cumhuriyet’tın haberine göre; Eylül 2023 sonu itibariyle bireysek kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş olanlardan borcu devam edenlerin sayısı 818 bin 605 oldu. Haber Merkezi

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