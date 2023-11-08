Bankaların kârı, halkın borcu arttı

Enflasyon nedeniyle vatandaşlar geçinebilmek için kredi ve kredi kartlarına yüklenirken, bankalar kârlarını artırmaya devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün ocak-eylül dönemi net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 53,5 artışla 439,7 milyar lira oldu. Aynı dönemde enflasyon yüzde 49,86 olarak kaydedilmişti. Böylece bankacılık sektörünün kârı TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyonun da üzerinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde tüketicilerin borçları da enflasyonun üzerinde arttı.

Ocak-Eylül döneminde ihtiyaç kredisi borcu geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 58,38 artarak 916,1 milyar TL’ye ulaştı. Yükselen faiz oranlarına rağmen kredi kartı borçluluk oranı geçen yıla göre yüzde 180 arttı. Geçen sene eylülde 348,2 milyar TL seviyesinde olan kart borçları bu yıl 975,8 milyar TL’ye ulaştı. BirGün’de yer alan habere göre, Garanti BBVA’nın net kârı yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,7 artarak 57,6 milyar liraya ulaştı. Yapı Kredi Bankası, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 17,8 milyar TL’in oldukça üzerinde 24,6 milyar TL net dönem kârı elde etti. Bankanın 9 aylık toplam kârı 48,7 milyar TL oldu. QNB Finansbank da 24 milyar 639 TL kâr açıkladı.

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