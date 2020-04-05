5.1 milyon korona işsizi

Korona virüsü salgını nedeniyle kapatılan işyerlerinde geçici ya da kalıcı olarak yaklaşık 5 milyon 100 bin kişi işsiz kaldı.

Korona virüsü dünya ekonomisini sarsarken, Türkiye salgına ekonomik krizin ortasında yakalandı. Düşük üretim, yüksek cari açık, yüksek dış borç ve yüksek seviyelerdeki kur baskısı altındaki Türkiye ekonomisi, geçen yıl kamu bankaları eliyle kredi artışlarına rağmen istediği büyüme oranını yakalayamadı. gazeteduvar’ın haberine göre, Korona virüsü salgını nedeniyle açıklanan ‘ekonomi paketi’ ise kredi borçlarını ek faizle 3 ay ötelemeyle sınırlı kaldı. Salgın öncesi dahi tarihi seviyelere gelen işsizlik, bu dönemde de endişe verici boyutlara ulaştı. Salgın öncesi resmi verilere göre işsiz sayısı 4 milyon 394 bin kişi olurken, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ile mevsimlik çalışanları dahil edildiğinde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 20,2’ye yükselirken işsiz sayısı da 6 milyon 984 bine yükseldi. Hesaplamalara göre zamana bağlı eksik istihdam ve yetersiz istihdam eklendiğinde ise işsizlik oranı yüzde 23,6’ya yükselirken, işsiz sayısı 8 milyon 172 bin kişiye ulaştı.

YÜKSEK SEVİYEDE İŞSİZLİK

CHP, koronavirüs salgını nedeniyle şimdilik geçici olarak kapatılan işyerlerine ilişkin yaptığı çalışma ise işsizliğin çok daha yüksek seviyelere geldiğini ortaya koydu. Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre CHP, Türkiye genelinde faaliyetlerine geçici olarak son verilen işyeri sayısının 144 bin 690 olduğunu tespit etti. Bu işyerlerinde geçici ya da kalıcı olarak işten çıkarılanların sayısı ise yaklaşık olarak 5 milyon 190 bini buluyor.