7.2 milyon kişinin aylık geliri 1668 TL’nin altında

Yılın ilk altı ayında Genel Sağlık Sigortası primlerini dahi ödeyemeyen 7 milyon 244 bin kişinin hanesine giren ortalama aylık gelir 1668 liranın altında kaldı.

Türkiye’deki yoksulluğun ulaştığı acı boyut sağlık prim ödemelerine de yansıyor. Hane içerisine giren ortalama gelir brüt asgari ücretin üçte birinden az olanların genel sağlık sigortası (GSS) primleri devlet tarafından karşılanıyor. Yılın ilk altı ayında Genel Sağlık Sigortası primlerini dahi ödeyemeyen 7 milyon 244 bin kişinin hanesine giren ortalama aylık gelir 1668 liranın altında kaldı. Bütçe verilerine göre kamunun görev giderleri yani görev zararları içerisinde önemli bir bölümü sosyal güvenlik kurumlarına yapılan aktarımlar oluşturuyor. Cumhuriyet’in haberine göre sosyal güvenlik kurumlarına ocak-haziran döneminde bütçeden “görev zararları” kapsamında toplam 79.4 milyar lira aktarıldı.

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