Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan Gıda İsrafı Endeksi Raporu’na göre, Türkiye’de her yıl 7,7 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor.

Bu da her yıl kişi başına 93 kilogram yiyeceğin israf edildiği anlamına geliyor. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, dünya ülkelerine bakıldığı zaman Türkiye’nin gıda israf eden üçüncü ülke olduğuna dikkati çekti. İsraf edilen gıdaların 840 milyon insanı doyurabilecek miktarda olduğunu kaydeden Toprak, “Kişi başı ortalama 93 kilogram gıda israfımız var. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Meksika’dan sonra üçüncü sıradayız. Türkiye’de toplam 7,7 milyon ton gıda israfı var. Dünyaya baktığınızda ise her 9 kişiden biri açlıkla mücadele ederken; 1,8 milyar insanın gıdaya erişemeyecek durumda olduğunu görürsünüz” dedi.

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