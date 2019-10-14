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15 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

700 milyon insan ağır fakirlik yaşıyor

14 Ekim 2019, Pazartesi 15:00
Nobel Ekonomi Ödülü, bu yıl küresel yoksullukla mücadele üzerine yaptıkları çalışmaları nedeniyle Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'a verildi.

Nobel Ödül Komitesi'nden yapılan açıklamada, "İsveç Ulusal Bankası adına verilen Nobel Ekonomi ödülüne bu yıl, küresel yoksullukla mücadele konusuna deneysel yaklaşımları nedeniyle Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer layık görüldü" ifadeleri kullanıldı. 1972 doğumlu Esther Duflo, bu ödüle layık görülen 'en genç ve ikinci kadın bilim insanı' oldu.Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'ın çalışmaları sayesinde küresel yoksullukla mücadele kabiliyetinin geliştiğini belirten Nobel Komitesi, "Sadece 20 yılda, onların bu deneysel yaklaşımı ekonominin gelişimini, ki şimdi büyüyen bir araştırma sahası, dönüşüme uğrattı. 700 milyondan fazla insan inanılmaz derecede düşük bir gelirle idare ediyor. Her yıl, 5 milyon çocuk, genellikle göreceli olarak ucuz ve basit tedavilerle iyileştirilebilecek ya da önlenebilecek hastalıklar nedeniyle beşinci doğum günlerinden önce yaşamını yitiriyor. Bu yıl ödülü kazananlar, küresel yoksullukla en iyi şekilde mücadele etmemiz için güvenilir yanıtlar verebilen yeni bir yaklaşımı getirdi. Sorunu daha küçük, idare edilebilir parçalara böldüler, örneğin çocukların sağlığını geliştirebilecek en etkili icatlar gibi" denildi.

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