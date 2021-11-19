71 bin esnaf kepenk kapattı

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ EMİNE GÜLİZAR EMECAN, “ESNAF KEPENK KAPATIYOR, YILIN İLK 9 AYINDA 71 BİN 344 ESNAF KEPENK KAPATTI” DEDİ.

İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a hitaben, “KOBİ’lerin bankalara olan borçları, eylülde bir önceki aya göre 26 milyar lira artarak 993,5 milyar liraya kadar yükseldi. Bu borcun 54,7 milyarlık kısmı ise zamanında ödenmediği için bankalar tarafından takibe alınan, diğer bir ifadeyle de icraya verilen kredilerden oluşuyor. Esnaf kepenk kapatıyor, yılın ilk 9 ayında 71 bin 344 esnaf kepenk kapattı. Sayın Bakan, esnaf tefecilerin eline düşmüş durumda, borcunu borçla kapatıyor” dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan Ticaret Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi üzerine görüşmeler sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, toplantıda söz alarak değerlendirme yaptı.

“SAYENİZDE ESNAF CAN ÇEKİŞİYOR”

Muğla Milletvekili Süleyman Girgin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ekonominin kitabını yazdık” sözlerine atıf yaparak, “Sayın Bakan, ekonominin kitabını yazamadınız ama esnafın defterini amiyane tabirle bir düzel dürdünüz. Küçük esnaf iyice küçük. Günü kurtarmaya çalışıyor. Pandemide sosyal destek vermeden aç, kapa yapa yapa esnafı bitirdiniz. Adeta esnafı yüzüstü bıraktınız. Sonra da olmayan gelirle ‘borcunu öde’ dediniz. Hangi birinin altından kalkacak bu esnaf? Sayenizce esnaf can çekişiyor. Sayın Bakan, yaşamaktan geçti, hayatta kalmaya çalışıyor. ‘Yapılandırma yapacağız’ dediniz, vergi dairelerinin önü iş ve işçi bulma kurumunun önü gibi uzun kuyruklarla dolu” dedi.

“ESNAF TEFECİLERİN ELİNE DÜŞMÜŞ DURUMDA”

İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan da Türkiye’de asgari ücretin ortalama ücrete dönüştüğünü ifade ederken şunları söyledi: “Toplum olarak, toplumun büyük bir kesimi giderek hızla yoksullaşıyor. İstihdam da artmıyor. Temmuz 2018’de gerçek işsizlik oranı yüzde 16,3’ken Eylül 2021’de yüzde 21,9’a yükselmiş. İhracatçılar yüksek kur değil, istikrarlı kur istiyorlar. Fiyat istikrarsızlığının yarattığı ağır yük, ticaret odaları tarafından da dile getiriliyor. Başta enerji ve tüm ham maddelerde çok ciddi fiyat artışı, dış ticaret yapan şirketler açısından fiyat verme zorluğuna da neden oluyor. Bunu birçok ortamda paylaşıyorlar ve iş yaptıkları firmalara da mailler göndererek satış yapamayacaklarını bildiriyorlar. KOBİ’lere baktığımızda, bankalara olan borçları eylülde bir önceki aya göre 26 milyar lira artarak 993,5 milyar liraya kadar yükseldi. Bu borcun 54,7 milyarlık kısmı ise zamanında ödenmediği için bankalar tarafından takibe alınan, diğer bir ifadeyle de icraya verilen kredilerden oluşuyor. Esnaf kepenk kapatıyor, yılın ilk 9 ayında 71 bin 344 esnaf kepenk kapattı. Sayın Bakan, esnaf tefecilerin eline düşmüş durumda, borcunu borçla kapatıyor.”

Ankara - anka