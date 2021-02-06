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6 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında artış

06 Şubat 2021, Cumartesi 09:19
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 30 Ocak-5 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 artarak 299'a yükseldi.

Bu sonuçla, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda toplam 377 azalmış oldu.

Perşembe gününü 58,84 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 59,34 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 56,85 dolar düzeyinde kapattı. 

Etiketler: ABD, petrol sondaj kulesi
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