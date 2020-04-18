ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında azalma

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 66 adet azalarak 5 hafta üst üste düşüş gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 10-17 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 66 adet azalarak 438'e geriledi. Söz konusu azalış Şubat 2015'ten bu yana en büyük haftalık düşüş olarak kayıtlara geçerken, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı Ekim 2016'dan bu yanaki en düşük seviyeye geldi. AA

Okunma Sayısı: 166

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.