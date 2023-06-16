Açlık sınırı 10 bin lirayı geçti

DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezinin (BİSAM) açıkladığı Mayıs ayı dönem raporuna göre Türkiye’de açlık sınırı 10 bin 72, yoksulluk sınırı ise 34 bin 838 TL’ye yükseldi.

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin maliyeti günde 335 liraya ulaştı. Günlük harcamalarda Mayıs 2023’te en yüksek maliyet grubunu, 114,65 liralık harcama ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu. Günlük yapılması gereken minimum harcama tutarı et, tavuk ve balık grubu için 72.15 lira; sebze ve meyve için 61.06 lira, ekmek için 23.4 lira, katı yağ ve sıvı yağ için 19.13 lira, yumurta için 7.31 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 9.33 lira olarak hesaplandı.

DW Türkçe’nin haberine göre, BİSAM araştırmasında günlük kalori ihtiyacı, 4-6 yaş çocuk için 1963, 15-18 yaş çocuk için 3 bin 244, yetişkin erkek için 2 bin 953 ve yetişkin bir kadın için 2 bin 658 kalori olarak baz alındı.

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