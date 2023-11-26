Açlık sınırı 15 bin 548

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile beslenmenin yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Kasım 2023 sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, yüksek enflasyon süreci açlık ve yoksulluk riskini giderek büyütüyor. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı kasımda 228 lira daha artarak 15 bin 648 liraya kadar yükseldi. Yoksulluk sınırı da bin 187 lira daha artarak 45 bin 46 liraya tırmandı. Son bir yılda açlık sınırı 6 bin 991 lira, yoksulluk sınırı da 19 bin 624 lira artış kaydetti. Raporda, açlık sınırı kasımda bir önceki aya göre 228 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 923 lira yükselerek 29 bin 398 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre bin 187 lira arttı. Bir yıl öncesine göre ise açlık sınırı 6 bin 991 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 12 bin 633 lira arttı. Yoksulluk sınırı ise son 12 ayda toplam 19 bin 624 liralık artış gösterdi. Haber Merkezi

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