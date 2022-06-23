Akaryakıt fiyatları için DP’den teklif

Demokrat Parti Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin TBMM’ye bir kanun teklifi sundu.

Konuyla ilgili bilgi veren Parti sözcüsü Neslihan Çevik, Akaryakıt fiyatlarının geldiği seviyeler artık milli güvenlik ve beka sorunu boyutuna ulaşmıştır. Bu beka sorunu ucuz tarife veya nakliye ücreti düzenlemeleri ile çözülemez dedi.

Çevik, “Yapılacak en başat şey, EPDK’nın fiyat düzenlemesi yapmasıdır. Bu çerçevede geçen hafta TBMM’ye bir kanun teklifi sunduk. TBMM’ye sunduğumuz kanun teklifinde diyoruz ki: EPDK’nın bu olağanüstü dönemde ikişer aylık periyotlarla piyasayı düzenlesin. Demokrat Parti olarak serbest piyasanın kıymetini en iyi elbette ki biz biliriz. Nitekim EPDK düzenlemesinin Rafineri ve Dağıtıcı Lisans sahiplerine makul kar marjları bırakması gerektiğinin de altını çizdik. Ancak, ülkemizin her kesiminin bu zor ekonomik kriz ortamında eşit oranda ve adil fedakarlık yapması gerektiğine de inanıyoruz. Vermiş olduğumuz kanun teklifini siyasi mülahaza yapmadan, ivedilikle TBMM’den geçmesi için tüm siyasi partilere de çağrıda bulunuyoruz. Üreten ve büyüyen Türkiye için, böylesine olağanüstü bir dönemi atlatabilmek adına bizlerin sorumluluklarımızın farkında olduğumuzu söylemeliyiz. Diğer tüm siyasi partilerden, sivil toplum örgütlerinden de aynı sorumluluk ve gayreti beklemekteyiz” diye konuştu.

Ahmet Terzi - Ankara