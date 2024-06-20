Akaryakıtta çifte zam

Akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından sürekli takip edilen konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda benzine zam yapılıp yapılmayacağı, motorin fiyatlarında bir değişiklik olup olmadığı büyük bir merak konusu haline geldi.

NTV’de yer alan habere göre; benzin ve motorinin litre fiyatına 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam yapılması bekleniyor. Motorin grubunda son olarak 13 Haziran’da 1 lira 34 kuruş zam gelmişti. Haber Merkezi

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