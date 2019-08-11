Aklınız evinizde kalmasın

Kurban Bayramı tatiliyle birlikte milyonlarca tatilci, boş kalan evlerinde yaşanabilecek hırsızlık, doğalgaz, elektrik kaçağı, yangın ve su basması gibi risklere karşı da endişe taşıyor.

7 yıl gibi kısa bir sürede müşteri sayısı 70 bini aşan Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, tasasız bir tatil için yaşanabilecek risklere karşı önlem almanın önemine dikkat çekerek, “Fişte unutulan ütü, açık bırakılan ocak veya açık kalan su musluğu gibi riskleri asgariye indirmek elbette mümkün. Ancak alınabilecek her türlü güvenlik önlemine ek olarak alarm sistemi taktırmanız oldukça önemli. Çünkü siz tatildeyken meydana gelebilecek her türlü olumsuz olaya karşı alarm sistemi sayesinde anında müdahale şansınız var. Ayrıca sahip olduğunuz alarm sistemiyle evinizden veya işyerinizden uzakta olsanız da cep telefonunuzdan bu alanları kontrol edebiliyorsunuz. Böylelikle gözünüz arkada kalmadan mutlu bir bayram tatili geçirmeniz mümkün” dedi.

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