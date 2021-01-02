AKP’li belediye de asgarî ücreti beğenmedi

AsgarÎ ücret 2021 için 2 bin 825 lira olarak belirlendi ancak belediye yönetimlerinden üst üste 3 bin TL ve üzerinde ‘en düşük ücret’ açıklamaları geliyor.

Son olarak AKP’li Bursa Osmangazi Belediyesi en düşük maaşı 3 bin 835 TL’ye çıkarttı. Hükümetin belirlediği asgarî ücret bekar ve çocuksuz bir kişi için 2 bin 825 lira olmuştu. Millet İttifakı belediyeleri ve MHP’li bazı belediyeler bu ücreti düşük bularak, asgarî ücrete zam yapma kararı almıştı. AKP’li Bursa Osmangazi Belediyesi hükümetçe belirlenen 2 bin 825 liralık asgarî ücretin üzerinde zam yaptı.

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