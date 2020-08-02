Alanya'da dış hat uçuşları başladı

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda pandemi nedeniyle verilen aranın ardından dış hat uçuşları başladı.

Bu sabah Finlandiya'nın başkenti Helsinki'den 166 yolcuyla gelen FinnAir uçağı, su takıyla karşılandı. TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül, "Dış hatlarda ilk uçuşumuzu karşıladık. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi karşılamayı umuyoruz" dedi. 10 Ağustos'ta Rusya'dan ilk yolcular gelecek FinnAir, yaz sezonu boyunca ilk etapta Gazipaşa ile Helsinki arasında karşılıklı haftada bir sefer düzenleyecek. Gazipaşa-Alanya Havalimanı, 10 Ağustos'ta da Rusya'dan bu sezon gelecek ilk yolcuları karşılamaya hazırlanıyor.

Okunma Sayısı: 269

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.