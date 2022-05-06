İstanbul’da günler süren soğuk ve yağmurlu havadan sonra bugün yeniden güneş yüzünü gösterdi.

İstanbul’un Anadolu yakasında kurulan Perşembe pazarı hınca hınç doluydu. Ancak fiyatlar cep yakan cinsten olduğundan dolayı çoğunluk geçen sene bu zamanlarda olduğu gibi filesini tam olarak dolduramadan Erenköy’deki pazardan ayrıldı. 65 yaşındaki Sedef Kahvecioğlu da hayat pahalılığından yakınanlardan.

VOA Türkçe’nin haberine göre Kahvecioğlu, ‘‘Enflasyon gerçekten çok ciddi olarak ülkede hasar yaratıyor. Alım gücü çok düştü. Açıklanan enflasyonun neredeyse iki katı enflasyon hissediliyor. Ben bir emekliyim. Emekli maaşım 3100 lira. Hiçbir siyasetçi emekli olmadan bu parayı almadan bizi anlayamaz. Ay sonunu çocuklardan etraftan aldıklarımızla getiriyoruz. Eşim de emekli ben de emekliyim. Kiradayız ve gerçekten zorlanıyoruz.”