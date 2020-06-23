Almanya’dan 344 milyon euroluk silah aldık

Türkiye, 2019’da 344 milyon 600 bin euroluk muharebe silahı ithalatıyla Almanya’nın silah ihracat listesinde birinci sıradaki yerini korudu.

DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye geçen yıl Almanya’dan 344 milyon 600 bin euroluk muharebe silahı ithal ederek Almanya’nın ihracat listesinde birinci sıradaki yerini korudu. Alman Haber Ajansı’nın Ekonomi Bakanlığının “gizli” ibareli belgelerine dayandırdığı habere göre, Almanya’nın 2019’daki toplam 823 milyon 600 bin euroluk silah ihracatının üçte birinden fazlası Türkiye’ye yapılmış oldu. Türkiye, 242 milyon 800 bin euroluk silah ithalatıyla 2018’de de Almanya’nın ihracat listesinde birinci sırada yer almıştı. Alman hükümetinin silah ihracatındaki “muharebe silahları” kategorisinde tank, top, savaş gemisi, askeri helikopter, denizaltı, savaş uçakları gibi kalemler yer alıyor.

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