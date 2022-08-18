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18 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Almanya elektrikli sobaya yöneldi

18 Ağustos 2022, Perşembe 13:01
Gelecek kış mevsiminde doğal gaz sıkıntısı yaşaması beklenen Almanya'da elektrikli ısıtıcılara talep artarken, Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 82 arttı.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, yaptığı açıklamada, yaklaşan kış aylarında başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde enerji krizi beklendiğini belirterek, bu nedenle elektrikli soba talebinde artış yaşandığını söyledi.

Almanya'da ocak-haziran döneminde 600 bin elektrikli ısıtıcı satıldığını dile getiren Öksüz, satışların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttığını, sonraki dönemde artışın ivmelenerek devam etmesini beklediklerini anlattı.

Öksüz, Türkiye'de her yıl 5,5-6 milyon elektrikli soba üretildiğini, bunun yarısının ihraç edildiğini kaydederek, en yüksek ihracatın Balkanlar, Rusya, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetleri ile Kuzey Afrika'ya yapıldığının bilgisini verdi.

Avrupa'da her yıl satın alınan 50-60 milyon adet elektrikli sobanın yüzde 80'inin Çin'den tedarik edildiğini aktaran Öksüz, onun dışında Malezya, Güney Kore, Almanya, İtalya ve Türkiye'den karşılandığını söyledi.

"İhracatta rotayı Avrupa'ya kırdık"

Mesut Öksüz, Rusya'nın doğal gazı kesmesi nedeniyle Avrupa'da kış aylarında yaşanması beklenen enerji krizine çözüm olarak elektrikli sobaların öne çıktığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rusya'nın tetiklediği doğal gaz krizi, Avrupa'yı enerji tasarrufuna sevk etti ve şu anda Avrupa'daki zincir marketlerden ciddi bir talep alıyoruz. Tedarik zincirindeki kırılmadan dolayı Çin'in kaybettiği pazarları, Türkiye değerlendiriyor. Avrupa'nın birçok ülkesine elektrikli soba ihracatımız arttı.

Almanya'ya ihracatımız ise yılın ilk yarısında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 82 artarak 20 milyon dolara ulaştı. Bu ülkeye geçen yılın tamamında 30 milyon dolarlık elektrikli ısıtıcı ihraç etmiştik. Yıl sonunda söz konusu rakamın katlanacağı öngörüsündeyiz."

Öksüz, ihracatta rotayı Avrupa'ya kırdıklarını belirterek, "Nihai tüketiciler internet siteleri üzerinden alıyor. Avrupa'nın elektrikli soba tercih etmesinin nedeni, birincisi kışın doğalgazsız kalma korkusu ikincisi ise elektrikli sobayla belirli zaman diliminde ve ihtiyaç olan mekanlarda ısıtmayı sağlamak.” dedi.

AA

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