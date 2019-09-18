Almanya sanal paralara karşı savaş başlattı

Almanya kapsamlı bir blok zinciri stratejisi uygulama kararı alarak özel şirketlerin devletlere ait para birimlerine paralel olarak oluşturdukları ve gelecekte oluşturacakları kripto paralara karşı savaş açtı.

Bu adımın arkasında özelikle Facebook tarafından açıklanan 'libra' kripto para birimi girişimi bulunuyor.

Daha öncekilerden farklı olarak büyük şirketlerin gerçek sermayelerine dayanan ve uluslararası organizasyonlarca denetim altında tutulması planlanan Libra'nın dolar ve euro gibi para birimlerine karşı ciddi bir tehdit oluşturduğu ve devletler tarafından kontrolünün son derece zor olacağı düşünülüyor.

Bitcoin ve diğer kripto paraların zayıf tarafı olan istikrarsızlığı ve volatiliteyi önleme amacıyla oluşturulan Libra'nın bir süre sonra gerçek para birimlerine rakip olması ve güvenlik riskleri doğurması söz konusu.

Blok zinciri teknolojisinin dijital gelecek için gerekli ve yararlı olduğuna inanan Alman hükümeti yetkilileri yeni teknolojilerin yaratabileceği risklere karşı ise şimdiden tedbirler alınması gerektiğini savunuyorlar.