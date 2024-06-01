Araç muayenesi bu kadar pahalı olmamalı

Araç muayene ücretlerinde kredi kartı ile yapılan ödemelerdeki “kredi kartı tahsilat farkı”nın kabul edilemez olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Her yıl yükselen araç muayene ücretleri vatandaşın cebini zorlayınca talepler doğrultusunda artık kredi kartı ile ödenebiliyor.

Ancak kredi kartı ile yapılan ödemelerde ‘’Kredi kartı tahsilat farkı’’ adı altında 77 liralık bir ek ücret alınıyor. Zaten araç muayenesine yüksek meblağlar ödeyen vatandaşlar kartlı ödemelerde ek ücret istemiyor. Kredi kartı tahsilatı farkının vatandaştan tahsil edilmesi adil bir hizmet anlayışıyla bağdaşmıyor. Kredi kartı ile ödemelerde kolaylık sağlanması gerekirken bu şekilde bir zorluk çıkarılıyor. Ayrıca bu ek ücretin randevu alınırken belirtilmemesi ve vatandaşın bu durumu ödeme sırasında öğrenmesi beklenmedik bir mali yük getiriyor” dedi. İstanbul - Sedat Serdar

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