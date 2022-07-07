YAPILAN SON ZAMLA ASGARî ÜCRETLİLER, GENEL ÜCRET ALANLARIN YÜZDE 60’INA DENK BİR SEVİYEYE GELDİ. BÖYLECE ÇOĞUNLUK, FAKİRLEŞMEDE EŞİTLENİYOR.

AYDA 300 DOLAR

Yılbaşındaki yüzde 50 zammın enflasyon karşısında erimesi sebebiyle asgarî ücrete yüzde 30 ara zam yapıldı. Bu zam genel ücretleri de asgarî ücret seviyesine çekmeye başladı. Çalışanların yüzde 60’tan fazlası 300 dolar seviyesinde ücret alacak.

SGK RAKAMLARI

SGK’nın Nisan ayı bülteninde bildirilen ücretlerin günlük kazanç tutarı, ülke genelinde 275.4 TL. Günlük asgarî ücret ise 166.8 TL düzeyinde. Böylece asgarî ücret ortalama ücretin yüzde 60’ı düzeyine ulaşmış oluyor.

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Asgari ücret genel ücret oldu

Yılbaşında yapılan yüzde 50’lik zammın enflasyon karşısında erimesi sebebiyle asgari ücrete yüzde 30’lu ara zam yapılsa da son yıllarda istihdamın çok büyük bir kısmının asgari ücreti neredeyse “genel ücret” haline geldiği belirtiliyor.

Yılbaşında yapılan yüzde 50’lik zammın enflasyon karşısında erimesi sebebiyle asgari ücrete yüzde 30’lu ara zam yapıldı. Yapılan zam genel ücretleri de asgari ücret seviyesine çekmeye başladı. Açıklanan zamla birlikte asgari ücretli sayısının artacağı belirtilirken, Türkiye çalışanlarının yüzde 60’ından fazlasının 300 dolar seviyelerinde ücret alan bir ekonomik yapıya dönüşecek. Dünya gazetesinin haberine göre, son yıllarda istihdamın çok büyük bir kısmının, asgari ücret ya da asgari ücrete yakın seviyelerde yapılıyor olması gerçekte son derece “basit bir sosyal koruma aracı” olan asgari ücreti neredeyse “genel ücret” haline getirdi. Örneğin, SGK’nın son nisan ayı bülteninde bildirilen ücretlerin günlük kazanç tutarı, Türkiye genelinde 275,4 TL. Günlük asgari ücret ise 166,8 TL düzeyinde. Böylece asgari ücret ortalama ücretin yüzde 60’ı düzeyine ulaşmış oluyor.

Yarıdan fazlası 300 dolar seviyesinde

Türkiye’de son dönemde yapılan asgari ücret artışlarında dikkat çeken unsur, asgari ücreti 300 doların üzerinde tutmaya yönelik oldu. Ancak gerek ülkedeki sendikalılık oranını düşüklüğü (yüzde 14,3 Ocak 2022) gerekse uzun süredir baskı altındaki ücretlerin, asgari ücretteki birkaç göreli yüksek artışla neredeyse genel ücret ortalamasına yaklaşması bu çabayı gösteriyor. Son yapılan ayarlamayla da asgari ücret 320 doların üzerine çıkmış durumda. Asgari ücretle geçinen kişi sayısına yönelik farklı çalışmalar yapılsa da DİSK tarafından 2021’de 16 milyon dolayında seyreden zorunlu sigortalının 10 milyon dolayındaki kişisinin asgari ücretle geçindiği hesaplanmıştı. Çalışma Bakanlığı açıklamalarında da Türkiye’de çalışanlar içinde asgari ücret alanların sayısının yüksekliğine vurgu yapılıyor.

Haber Merkezi

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Maaşlar açlık sınırından çıkarılmalı

Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Özlem Akarken yeni ek gösterge kanununun çıkmasına rağmen mağduriyetlerin devam ettiğini belirterek, “Memur ve emeklilerinin alım gücünü korumak için ek tedbirler alınmak zorundadır. Bir an önce enflasyon farkı oluşması halinde fark maaşlara aylık olarak ivedi yansıtılmalıdır. Gerekli düzenleme yapılmazsa hukuki başvurularımız yapılacaktır” dedi.

Sağlık kurumlarında çalışıp pandemi de her bölüme girip teknik arızaları gideren sağlık hizmetleri sınıfıyla beraber canını hiçe sayıp çalışan teknik hizmetler sınıfında görev yapan teknikerlere ise 3600 ek gösterge verilmeyerek bir hayal kırıklığı yaşatıldığını dile getiren Akarken, “Bu haktan tekniker ve diğer lisans mezunu teknik hizmetler sınıfı çalışanları ayrı tutulmuştur. Özlük hakları iyileştirmesinde ayrıştırılma bir hüsrandır. Oysa ki eğitim öğretime göre ek gösterge düzenlemesi yapılması gerekiyordu. Mesela bir hekim 4200 ek gösterge yerine 7200 ek göstergeyi alması gerekiyordu. Eğitim öğretime göre yapılan ek gösterge daha adil olacaktı” dedi.

Ankara - Recep Gören