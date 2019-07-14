Asgarî ücretli 128 gün devlete çalışıyor

Asgarî ücretlinin yıllık 30 bin 700 liralık gelirinin % 35’i yani 10 bin 587 lirası vergiye gidiyor.

Aylık brüt maaşı 2.558,40 lira olan bir asgarî ücretli 537.50 lirası kaynağında vergi ve SGK primi, yaklaşık 344.73 lirası da dolaylı vergi olmak üzere ayda toplam 882.23 lira vergi ödüyor. Yani yıllık 30.700,8 lirayı bulan brüt maaşının 10,586,76 lirası vergiye gidiyor. Sözcü’den Nuray Tarhan’ın haberine göre, bu tutarın brüt maaşa oranı yaklaşık yüzde 35’e ulaşıyor. Yani asgarî ücretli 365 günün 128 günü vergi ödemek için çalışıyor. Vergi uzmanı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ozan Bingöl, “verginin tabana yayılması” söyleminin yanlış olduğunu belirterek, “Düşünün ki 30 gün boyunca emek, ter, çile ile ve de hak ettiğinizin altında bir ücret alıp onun da neredeyse yarıya yakınını geri vermek zorunda kalıyorsunuz. Vergi zaten tabanda. Mesele vergiyi tavana, geliri tabana yaymakta. Mesele harcayandan değil kazanandan vergiyi toplamakta” dedi.

‘AsgarÎ geçim indirimiyle karşılamayacak’

Dr. Ozan Bingöl, bu yıl da evli olup eşi çalışmayan ve 3 çocuğu bulunan bir asgarî ücretlinin yüzde 20’lik vergi dilimine gireceğine dikkat çekerek, “Asgarî ücretli yılın başında net 2.155 lira alırken yılın son 4 ayında % 20’lik vergi dilimine girdiğinden net maaşı 2.046 liraya kadar düşecek. Ve bu örnekte olan asgarî ücretlilerin maaşları 2.020 liranın altına düşmediğinden yıllık 400 liraya yakın bir kayıpları oluşacak ve bu da asgarî geçim indirimi ile karşılanamayacak. Yani futbolcunun girmediği vergi dilimine asgari ücretli girecek” dedi.

