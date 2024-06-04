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4 HAZİRAN 2024 SALI - YIL: 55

Asgari ücretli çok çalışıp az kazanıyor

04 Haziran 2024, Salı 10:05
Asgari ücretli, Avrupa’ya göre çok çalışıp az kazanıyor.

Çalışma süresine karşın, asgari ücretliler Avrupa’nın en az kazananları arasında. Türkiye haftalık çalışma süresinde Avrupa ülkelerini geride bıraktı. Almanya’da 34 saat, Avrupa ülkelerinde ise 36.1 saat olan haftalık çalışma süresi Türkiye’de 44.2 saate kadar çıkıyor.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Türkiye’nin ardından en yüksek haftalık çalışma süresi 41.7 saat ile Sırbistan’da bulunuyor. 2023 yılında Bosna-Hersek’te işçiler 41.4 saat, Yunanistan’da ise 39.8 saat çalıştı. Geçen yıl Avrupa kıtasında en az çalışma süresine sahip ülke Hollanda oldu. Hollanda’da çalışanlar 2023’te ortalama 32.2 saat çalışırken, Avusturya ve Norveç ilk 3 sırayı oluşturdu. Türkiye’de çalışanlar mesai saatleri konusunda da Avrupa ülkeleri arasında istenmeyen bir liderliğe sahip. Verilere göre Türkiye’de çalışan kesimin yüzde 27.2’si, 2023’te haftada 49 saat ve üzerinde çalıştı. Türkiye’nin ardından listede ikinci sırada yer alan İzlanda’da ise çalışanların yalnızca yüzde 13.8’i haftada 50 saatten fazla çalıştı. Haber Merkezi

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