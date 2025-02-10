Asgari ücretli fitreye muhtaç

ALO 190 DİYANET FETVA HATTI, FİTRENİN ASGARÎ ÜCRETLİYE VEYA EMEKLİ MAAŞI İLE GEÇİNEN BİRİNE DE VERİLEBİLECEĞİ CEVABINI VERDİ.

YAN GELİRİ YOKSA FİTRE VERİLİR

Milyonlar açlık sınırının altında yaşarken, Diyanet asgarî ücretliye fitre verilebileceğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Alo 190 Diyanet fetva hattı, fitrenin asgarî ücretliye veya emekli maaşı ile geçinen birine de verilebileceği cevabını verdi.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan’ın haberine göre, Alo 190 Diyanet fetva hattı, fitrenin kimlere verilebileceğine ilişkin soruya, “Ramazan ayında fitre asgarî ücretli ya da emekli maaşı alan birinin geçinemediğini düşünüyorsanız, yan geliri yoksa evi kiraysa ya da evi varsa bile yakıtını vs. ödeyemiyorsa verebilirsiniz” dedi.

Fitre bedeli 180 lira

Ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar 180 TL olarak belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Ramazan ayı için bir kişinin günlük gıda ihtiyacını göz önüne alarak belirlenen fitreye ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu miktarın nakdî olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden aynî olarak da verilebileceğini belirtmişti. Açıklamada “Belirlenen meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir” ifadelerini kullanmıştı.

Sahur bile yapılamaz

TÜRK-İŞ’in verilerine göre açlık sınırının 22 bin 131 TL olduğu Türkiye’de asgarî ücret 22 bin 104 TL, en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 lira oldu. Ankara Milletvekili Semra Dinçer, “Bir kişinin iki doyumluk yemeği ölçek alınarak 180 lira olarak açıklanan fitre bedeline bugün yurttaş sahur bile yapamayacak duruma gelmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

Haber Merkezi