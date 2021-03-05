Askıda ekmeğe talep arttı

Kimi fırıncı askıda ekmeğe olan talebin bir önceki yıla göre yüzde 200 arttığını, kimisi ise üç tanesi 1 TL olan bayat ekmeklerden günde ortalama 150-200 adet sattığını söyledi.

Fırıncılar, “Dışarıdan bakıldığı zaman durumu iyi gibi gözüken vatandaşlar bile gelip askıda ekmek alıyor” dedi. Sözcü’nün haberine göre, Fırıncı Şeref Arslan, “Geçen yıl askıdaki ekmekten yararlanan vatandaş sayımız 20-30 civarlarındaydı. Geçtiğimiz yıla bakınca neredeyse yüzde 200 artış var. Bu da gösteriyor ki vatandaşın alım gücü gerçekten düşmüş. Şöyle bir durumda var; geçtiğimiz yıl askıda ekmek kampanyamıza bağışta bulunan vatandaş, bu yıl kendisi askıdan ekmek almaya başladı. Bu sene ayrıca bağış yapan vatandaş sayımız da azaldı. Ancak gelen hiçbir vatandaşımızı geri çevirmiyoruz. Yaşananlara çok üzülüyoruz” dedi. Fırın çalışanı Ramazan Süt ise, “Bayat ekmek isteyen son zamanlarda çok oluyor. İnsanlar maalesef artık sadece kuru ekmeğe talip oluyorlar. Gidişat kötü” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 46

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.