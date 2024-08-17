Askıda ekmeğe talep arttı

Ekmek fiyatlarının artması, hayat pahalılığı askıda ekmeğe talebi arttırdı. Edirne’nin Ağaçpazarı Caddesi’nde bulunan fırında yaklaşık günlük 200’e yakın vatandaş, askıda ekmek için fırına başvuruyor.

Fırın yetkilisi Mehmet Gökbulut, “Parası olmayanlara, gücü olmayanlara askıdan ekmeğimizi veriyor. Karşılayabildiğimizi karşılıyoruz, karşılayamadığımızı kendimiz veriyoruz. Boş çevirmiyoruz vatandaşımızı. Vatandaşın ihtiyacı var, şartlar ağırlaşıyor. Ekmek parası bulamayanlar oluyor. Biz de onları boş çevirmiyoruz. Helal olsun diyoruz. İnsanların alım gücü, parası yok” dedi. Edirne - anka

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