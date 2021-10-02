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Avrupa'da en yüksek LPG’li otomobil oranı Türkiye'de

02 Ekim 2021, Cumartesi 11:48
Türkiye’de en fazla LPG’li (sıvılaştırılmış petrol gazı) otomobiller tercih ediliyor. Ülkedeki 100 otomobilden 38’si LPG ile çalışıyor.

Avrupa'daki LPG’li otomobil oranı da açık ara en yüksek Türkiye'de. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2019 verilerine göre Türkiye’de en az 4 milyon 661 bin LPG’li otomobil bulunuyor.

Türkiye’de LPG’nin benzin ve dizele göre daha ucuz olmasından dolayı LPG’li araç sayısı son yıllarda yükselmeye devam ediyor.

2019 verilerine göre ülkedeki LPG’li araç oranı yüzde 37,4. dizel araç oranı yüzde 38,2 ve benzinli araç oranı yüzde 24,3.

Türkiye’de otomobillerde LPG en çok tercih edilen yakıt türü olmasına rağmen Avrupa’da bir çok ülkede pek rağbet görmüyor.

Eurostat verilerine göre Türkiye’den sonra Avrupa’da LPG’li araç oranı en yüksek ülke Polonya. Bu ülkedeki otomobillerin yüzde 14'ü LPG’li.

Üçüncü sırada yüzde yüzde 6,6 ile İtalya var. Dördüncü sırada ise yüzde 2,69 ile Kuzey Makedonya bulunuyor.

Norveç'te ise LPG’li araç sayısı sıfır.

Veri eksikliğinden dolayı örneğin Yunanistan, İrlanda, Slovakya ve İngiltere gibi ülkelerde toplam LPG’li araç sayısı tam olarak bilinmiyor.

Ancak bu ülkelerde benzinli ve dizel dışında kalan alternatif yakıt türüyle çalışan araçların oranı oldukça düşük. Bu ülkeler hariç tutulduğunda Avrupa'daki toplam LPG'li araç sayısının yaklaşık üçte biri Türkiye'de bulunuyor.

En fazla benzinli araç Kıbrıs, Finlandiya ve İsviçre'de

2019 verilerine göre en fazla benzinli otomobil yüzde 84 ile Hollanda'da. Daha sonra Kıbrıs. (yüzde 79,9). Bu ülkeyi sırayla Finlandiya, İsviçre ve Danimarka takip ediyor.

Türkiye, en az benzinli otomobilin olduğu ülke

Benzinli otomobil oranının en düşük olduğu ülke ise Türkiye. Türkiye'de 2019 verilerine göre benzinli otomobil oranı yüzde 24. Bu oran Litvanya'da yüzde 26, Fransa'da yüzde 35.

Euronews Türkçe

Etiketler: Avrupa, LPG, Türkiye
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