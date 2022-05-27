Ayakkabıda 3. el dönemi

Elazığ’da 1976 yılından beri el işi ayakkabı imalatı yapan Hikmet Çoku ekonomik kriz yüzünden vatandaşların ayakkabılarını tamir ettirdiğini söyledi.

Elazığ’da, el işi ayakkabı imalatı yapan Hikmet Çoku, “Vatandaş tamire yöneldi. Tamiri geçtik, ikinci el alıp satıyoruz. Artık insanlar üçüncü ele düştü. Vatandaşın gücü bu kadar azaldı” dedi. Elazığ’da 1976 yılından beri el işi ayakkabı imalatı yapan Hikmet Çoku ekonomik kriz yüzünden vatandaşların alım gücünün düşmesine dikkat çekti. Çoku, vatandaşların artık ikinci el ayakkabı aldığını, bunun da kendisini ayakkabı üretmekten çok tamirine yönlendirdiğini belirtti. Çoku, şunları söyledi: Çoku, “1976 yılından beri ayakkabı imalatı yapıyorum. Bu sürede imalatı bıraktık. İmalat pahalı olduğundan dolayı şimdi tamirini yapıyoruz, tamir daha elverişli. İnsanların artık ikinci el ayakkabı bile alacak güçleri yok. Bu nedenle mesleğimize devam ediyoruz. İmalat yaptık 20-24 sene. İmalata daha gücümüz yetmediği için tamire döndük. Tamiri geçtik. İkinci el yapıp satıyoruz. Artık insanlar üçüncü ele düştü. Vatandaşın gücü bu kadar azaldı.”

Elazığ - anka